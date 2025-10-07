La ex Gran Hermano reveló los próximos pasos a seguir con su expareja cuando éste mejore y continúe su vida con normalidad.

Thiago Medina logró salir de un importante accidente, ocurrido el 12 de septiembre. A casi un mes del hecho, el joven se recupera paulatinamente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El ex Gran Hermano estuvo 23 días en coma y pasó por muchas turbulencias.

El joven de 22 años atravesó dos operaciones, en una tuvo que extraerse el bazo y en la última, debió repararse las costillas flotantes, ya que el accidente causó graves roturas en las mismas. Hoy, el mediático se supera día a día, tratando de recuperar la movilidad del cuerpo con rehabilitación y kinesiología.

Durante todo el proceso, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, estuvo presente y lo hizo desde lo espiritual hasta lo físico, cuidándolo en compañía de la familia Medina. Sin embargo, lo que todos se preguntan: ¿Qué pasará con Thiago y Celis una vez que salga del hospital?, ¿volverán a estar juntos como pareja?

La palabra de Daniela Celis Embed - ¿Vuelven a ser pareja? Daniela Celis reveló la decisión que tomará con Thiago Medina cuando salga del hospital Obvio, la mediática fue consultada respecto al tema durante un evento de Patito Feo y ella respondió: "No lo puedo responder yo sola es una pregunta para los dos que nos tenemos que sentar a hablar, no es el momento todavía".

Pero, lejos de negar cualquier tipo de regreso en el vínculo, y dejando la puerta abierta a nuevas posibilidades, expresó: "Va a ser lo que sintamos los dos en ese momento".