Una persona muy cercana a Juanita Tinelli puso en duda a la hija del conductor: "Me parece un montón"

La actual pareja de El Tirri, ha irrumpido con vehemencia en la controversia que envuelve a la hija del afamado presentador. La efervescencia se originó luego de que Juanita Tinelli revelara públicamente haber sido blanco de una preocupante intimidación, un suceso que se vincularía, presuntamente, a los compromisos financieros pendientes que habría dejado Marcelo Tinelli. La explosiva intervención de esta persona tan cercana a la familia se difundió por intermedio de Yanina Latorre, quien divulgó grabaciones de audio donde la mujer, cuñada del animador, se refirió a la modelo sin ningún tipo de reparos. La tensión aumenta en el entorno del clan, con declaraciones que siembran un gran manto de dudas.

Mimi Alvarado no escatimó en juicios severos al aludir a la hija de Marcelo, sentenciando que "Le dije a Juani lo que pienso de ella, es muy joven y cuando uno tiene 22 años es medio caprichosa. La conozco muy bien. En Los Tinelli le dije lo que pensaba de ella". Estos comentarios, de alto impacto, salieron a la luz en el programa SQP (América TV), donde se exhibió un fragmento del reality show familiar Los Tinelli. En dicho clip, Mimi tildó a la muchacha de “mitómana”, un término que alude a una inclinación patológica a la invención o el embuste constante, lo que sin duda agrava la atmósfera de conflicto que rodea el grave anuncio de la agresión.

En la misma grabación, la compañera sentimental de El Tirri dejó en claro su desaprobación al método de acción elegido por la joven, decantándose por una posición cercana a la de Soledad Aquino, primera cónyuge del conductor del Bailando. Aunque manifestó su acuerdo con la medida de seguridad otorgada: "Está bueno que haya hecho la denuncia y le pusieran un botón antipánico, porque uno nunca sabe…", de inmediato matizó su postura con una crítica a la exposición: "Pero mi postura es muy parecida a la de Sole (Aquino)... hay cosas que hace que no están buenas, como exponer esas cosas tan delicadas. Me parece un montón".

La inesperada postura de Soledad Aquino Soledad Aquino criticó duramente a Juanita Tinelli tras la denuncia: "No está bien" La voz más resonante y sorprendente fue la de Soledad Aquino, madre de Cande y Mica Tinelli. En una entrevista con el programa televisivo Intrusos, la ex esposa del famoso conductor arremetió de forma contundente contra Juanita, poniendo en entredicho la autenticidad del amedrentamiento: “Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, pero para mí no existió”. Las palabras de Aquino no solo desestimaron la gravedad de la situación, sino que también manifestaron su contrariedad por el retraso que la situación provocó en las grabaciones del programa documental familiar, aludiendo: “El jueves estábamos por grabar, pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta”.