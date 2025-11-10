Cristian Castro quedó envuelto en un gran escándalo tras la visita a Mendoza sin Mariela Sánchez: los detalles

Dieron a conocer un polémico dato sobre Cristian Castro tras las imágenes que se viralizaron donde se lo ve paseando por la provincia, sin Mariela Sánchez.

Cristian Castro revolucionó a la provincia de Mendoza luego de que se conocieron imágenes paseando por el Parque General San Martín y disfrutando de la ciudad. Sin embargo, esta aventura se ve manchada por un fuerte dato que dieron a conocer en Puro Show y que involucra a Mariela Sánchez, su pareja.

Pochi, panelista del programa de El Trece, reveló que el artista abandonó a su mujer: "Yo veo las imágenes y veo que la que está caminando con él, no es ella, es otra mujer. Le escribí (a Mariela Sánchez) porque me llamó mucho la atención". Luego, subrayó que "aparece en Mendoza con una mujer morocha, que es mucho más alta que su pareja y me llama la atención".

Respecto a la mujer en cuestión, la panelista confirmó que "es una chica de Formosa con la que se habrían encontrado muchas veces y había ido desde Formosa a Córdoba con muchas valijas". También, reveló que "eso llamó la atención" al resto de las fans en el encuentro que realizaron en Córdoba.

En uno de los videos se los puede ver a ambos caminando por los alrededores del parque y esto generó una fuerte incertidumbre. Por el momento, él no se ha expresado al respecto y la polémica crece con el correr de las horas.