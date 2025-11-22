El papá de Thiago Correa visitó al nene que recibió el corazón de su hijo

Fabián, el papá de Thiago Correa —el chico de 7 años asesinado durante una balacera mientras esperaba el colectivo en La Matanza— relató que visitó a León García, el pequeño de 4 años que recibió el corazón de su hijo. Describió ese encuentro como “un instante cargado de emoción, muy duro de atravesar”.

De acuerdo con las pericias incorporadas al expediente, el disparo que terminó con la vida de Thiago provino del arma de un agente de la Policía Federal durante un tiroteo en Ciudad Evita . En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Correa explicó que la familia aguarda que el juicio oral se realice “a fin de año o a comienzos de enero”, y comentó que la defensa del oficial imputado intenta “reconstruir la escena” para cuestionar lo actuado.

El padre contó además que horas antes había pasado por el Hospital Italiano para ver a León, el niño trasplantado que ahora late con el corazón de “Thiaguito”, gesto que definió como profundamente conmovedor y difícil de procesar.

Sobre el avance de la investigación, sostuvo que el expediente “camina bien” y se mostró crítico con la estrategia de los abogados del policía. “Decían que la bala que impactó en mi hijo no era del arma reglamentaria, pero las cámaras muestran todo. Inventan cosas para zafar, aunque las mentiras los terminan hundiendo”, afirmó.

El crimen de Thiago Correa ocurrió el 4 de junio pasado, cuando el agente Facundo Aguilar Fajardo abrió fuego contra los ladrones que intentaron asaltarlo mientras iba con su familia. A comienzos de octubre se realizaron nuevas pericias y el fiscal del caso pidió extender los plazos de la investigación.

Un estudio sobre la ropa secuestrada en el lugar confirmó que casi todas las roturas coincidían con orificios de entrada y salida de proyectiles, a excepción de uno que no pudo ser verificado, según señaló la abogada de la familia, Carla Ocampo.

La letrada también indicó que uno de los delincuentes recibió “una cantidad importante de disparos por la espalda”, lo que demostraría que “no había un peligro real” que justificara que el efectivo de 21 años continuara tirando.

Aguilar Fajardo permanece en libertad mientras espera el juicio, acusado por “homicidio culposo” luego de que el juez de Garantías de La Matanza, Roberto Ochipinti, modificara la carátula.