Tras la negativa de Mauro Icardi contra Martín Migueles: la filosa foto de Wanda Nara en el Día de la Madre

Luego del video que posteó la rubia de su pareja y su hija, Francesca Icardi; la polémica se desató. Hoy, la empresaria volvió a llamar la atención.

El Día de la Madre se festejó a lo grande en el país. Numerosas mamás pasaron el día con sus seres queridos, rodeadas de amor y atención. En los famosos la situación no fue distinta y muchos expusieron su domingo lleno de paz y armonía. Algunos casos generaron polémica, como fue la situación de Wanda Nara.

Y es que la actual presentadora de MasterChef Celebrity se vio envuelta en recientes escándalos con su expareja, Mauro Icardi; por un video publicado en redes en donde la hija mayor de la empresaria y el futbolista aparecía de espaldas y Martín Migueles acariciándola. La grabación fue posteriormente eliminada, pero para ese entonces, el reporte había llegado al delantero de Galatasaray.

La foto que volvió a generar polémica image La foto que podría molestar a Mauro Icardi. Créditos: Instagram / wanda_nara La acción generó revuelo e Icardi presentó un documento a traves de su abogada, Elba Marcovecchio; el cual expresa la negativa del futbolista contra la acción del actual novio de Nara: “Mi hija fue tocada, o acariciada, por un extraño estando dormida, y eso es inadmisible”.

Tras lo ocurrido, la Bad Bitch volvió a provocar al hombre en Turquía y posteó una foto en donde aparecen Martín Migueles, dos hijos de Wanda: Valentino y Benedicto, más ella misma.

Si bien las menores, Isabella y Francesca, no aparecieron en dicha fotografía; las redes cuestionaron la conducta de la animadora como innecesaria. Mientras tanto, Wanda aprovechó su día de la madre para vivirlo con sus cinco hijos, su pareja y con la familia de Donato de Santis, con quien comparte el reality.