Wanda Nara reveló un duro detalle sobre su relación con Mauro Icardi: "Me costó..."

La conductora de Telefe fue entrevistada por Dante Gebel y recordó lo difícil que se tornó comenzar a separarse del padre de sus dos hijas.

Wanda Nara está a punto de volver a la conducción de la mano de Masterchef Celebrity en Telefe. Sin embargo, pasó por el programa de Dante Gebel en El Trece para charlar a fondo sobre su vida y por supuesto que la separación con Mauro Icardi fue tema de conversación.

El conductor le consultó sobre esto y ella subrayó que "me costó salir de esa relación, me costó muchos años. Fueron tres años muy duros que a la vez a los hijos yo les quiero tapar todo y yo estaba mal". El escándalo que sigue vigente comenzó con el recordado encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en Francia, donde el jugador le fue infiel a Wanda.

Además, dejó en claro que "estaba viviendo en Turquía, un país lejos. Había hecho todo para irnos a vivir a Turquía... En ese momento no estaba pensando en mí, pensaba en los chicos y pensaba en el club". La conductora subrayó en un momento que "cargaba con la culpa de ya haber sido quien tomó la decisión de haberme ido y haberles "sacado" a mis hijos la posibilidad de vivir en familia con lo tradicional que vemos".

Dante Gebel le consultó por alguna situación de que si volviera el tiempo atrás no haría y Wanda fue contundente: "No sé si sacaría algo, ni siquiera las cosas que me dolieron, es como que todo me enseñó. Todo me dio experiencia y todo me hizo más fuerte".