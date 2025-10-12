La conductora de Telefe visitó a Dante Gebel y reveló detalles del momento más duro que tuvo que enfrentar.

Wanda Nara se prepara para el estreno de Masterchef Celebrity por Telefe y, en medio de todo esto, decidió realizar una entrevista con Dante Gebel. Esto generó cierta polémica, ya que el ciclo se emite por El Trece, principal competencia que tiene el canal de la familia.

La empresaria habló de diferentes temas y en un momento de la noche no pudo contener la emoción y quebró en llanto. Es que el conductor le preguntó sobre cómo fue el momento en que se enteró de la enfermedad que se encuentra transitando en estos momentos.

"La pasé muy mal y creo que ahí mi relación con Maxi se arregló. Yo tenía capaz no rencor, pero sí algunas situaciones en que yo quería una explicación", comenzó contando Wanda. Luego, subrayó que tras enterarse, él viajó inmediatamente al país para estar con ella y con sus hijos.

Video: Wanda Nara rompió en llanto al hablar de su enfermedad Wanda Nara habló a corazón abierto sobre su enfermedad y rompió en llanto: "Pedía mucho por..." En otra parte de la entrevista, reveló que nadie se animaba a decirle que el problema de salud que se encontraba transitando era leucemia: "Entraban las enfermeras, me miraban y se ponían a llorar. Fue muy duro y cuando Maxi llegó al país dije 'yo me muero mañana y viene a llevarse a los chicos', yo no terminaba de entender lo que me pasaba porque nadie me lo quería decir".