Wanda Nara rompió el silencio y le confesó su amor a Martín Migueles con un curioso posteo en árabe: qué dijo

A días de empezar MasterChef Celebrity y con una agenda apretada de actividades, Wanda Nara no ha perdido tiempo para el amor . Y es que, de su personal trainer pasó a ser el gran amor de su vida... al menos por un tiempo. Se trata de Martín Migueles , un hombre con un pasado controvertido.

Todo inició por agosto del presente año, cuando la empresaria empezó a mostrarse con Migueles , sin embargo, nunca afirmó su romance. Luego de la presencia de martín en ciertas reuniones familiares, y momentos compartidos con los hijos de Nara; finalmente llegó el día en que Wanda confirmó su romance.

La revelación llegó de la mano de Majo Martino , panelista del programa El Ejército de la Mañana por Bondi Live, quien descubrió un detalle imperceptible en una historia de Instagram publicada por la empresaria.

Según relató Martino al aire, en la imagen compartida por Wanda se podían ver dos manos sosteniendo bebidas dentro de un coche . A simple vista, una postal casual. Sin embargo, al observarla con atención, la periodista notó algo más: una pequeña etiqueta sobre un corazón que contenía un nombre diminuto.

Embed - Wanda Nara rompió el silencio y le confesó su amor a Martín Migueles con un curioso posteo en árabe

“¿Ven que lo arroba ahí? Lo etiqueta muy chiquitito en el corazón, pero ese corazoncito no es rojo completo, tiene algo adentro. Le hice zoom y vi unas letras”, explicó la panelista.

Martino recordó que había sido una de las primeras en vincular públicamente a Wanda con Migueles. “Todo el mundo decía ‘es el personal trainer’, pero no, no es el personal trainer: están saliendo. Ella está chocha, él también”, aseguró, descartando así la versión profesional del vínculo.

image Martín Migueles. Créditos: Captura / América TV

Intrigada por el detalle del corazón, la periodista decidió ir un paso más allá y consultó a la inteligencia artificial para descifrar el texto diminuto que se ocultaba en la imagen. El resultado fue contundente. “Le hice una captura a la foto y se la envié al ChatGPT, y la respuesta me sorprendió”.

El texto dentro del corazón estaba escrito en árabe, y al traducirlo al español decía: “Tu amor me hizo revivir. Tu amor me devolvió la vida.”