Una reconocida conductora anunció que está embarazada con un tierno posteo: de quién se trata

La periodista realizó una publicación en su cuenta de Instagram y despertó la felicidad en sus seguidores.

El mundo de la televisión se vio sorprendido por una nueva y hermosa noticia que tiene que ver justamente con la confirmación de un embarazo. Se trata de una conocida periodista y conductora de la señal C5N que decidió confirmar que se encuentra esperando a su primer hijo junto a su pareja.

La comunicadora en cuestión es nada más ni nada menos que Luli Trujillo, quien realizó el feliz anuncio con unas hermosas imágenes junto al periodista Darío Gannio quien compartió la felicidad en su cuenta personal.

"Mejor que dos son tres", expresó en la publicación que rápidamente se volvió viral. En el carretel que compartió en Instagram, se la puede ver junto a su novio sosteniendo la ecografía del pequeño que alegró aún más la vida de esta feliz pareja.

Luli Trujillo, la conductora que anunció que está embarazada Captura de pantalla 2025-10-20 140133 Luli Trujillo, conductora de C5N, confirmó que está esperando un hijo. Foto: captura de pantalla Instagram/ @lulitru. "Felicidades para los tres!!! Qué alegría del amor esa familia", "Felicidades son muy hermosos ambos!!!", "Que linda noticia!!! Felicidades Luli, Darío. Se los quiere tanto!!!", fueron algunos de los mensajes que le escribieron los usuarios a los futuros padres.