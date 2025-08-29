Juana Repetto embarazada: revelaron la identidad del padre

Juana Repetto confirmó su embarazo y sorprendió al revelar quién es el padre, en medio de rumores y tras su reciente separación.

Juana Repetto lanzó “la bomba del año”, como ella misma lo describió, en un reel de Instagram. En el video compartió una gran noticia: se encuentra a la espera de su tercer hijo. Sin embargo, la novedad también despertó la curiosidad de sus seguidores, ya que recientemente la actriz había anunciado su separación.

En medio de rumores de infidelidades, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se separó a fines de abril de Sebastián Graviotto. Junto al surfista, la actriz supo conformar una familia ensamblada con tres niños: Toribio (hijo de Juana), Lupe (hija de Sebastián) y Belisario, el hijo en común. Ahora, la joven compartió la nueva noticia que abre una etapa inesperada en su vida.

Mira el video Así Juana Repetto anunció su embarazo.

Juana Repetto: el regreso que nadie vio venir Fue la periodista Fernanda Iglesias, en Puro Show, quien reveló que el padre del tercer hijo que espera Juana Repetto es Sebastián Graviotto, su exmarido. “Juana está embarazada de su ex, Sebastián Graviotto. Él no estaba bien en el ámbito laboral y, en una de las visitas, renace el amor”, explicó Iglesias en vivo.

A pesar de esta revelación, ni la actriz ni el surfista salieron a dar declaraciones públicas sobre una posible reconciliación. Según fuentes cercanas, no hay confirmación de que hayan retomado la relación, pero el embarazo los vuelve a vincular de forma directa.