Comida casera para mascotas: qué ingredientes podés usar y cuáles evitar
Preparar comida casera para mascotas puede ser una buena opción, siempre que sepas qué ingredientes usar y cuáles evitar por completo.
Como dueños de mascotas siempre queremos lo mejor para nuestro perro. En este sentido, muchos optan por prepararles la comida casera de vez en cuando para controlar los ingredientes y rotar un poco su alimentación.
En el afán por hacerles bien a nuestro amigo de cuatro patas, podemos estar cometiendo un error. No todos los ingredientes son aptos para ellos y debemos procurar evitar ciertos conservantes y adaptar la dieta a las necesidades de cada animal. Según veterinarios y especialistas en nutrición animal, hay alimentos que pueden ser beneficiosos y otros que deben evitarse por completo.
Ingredientes permitidos y recomendados
Entre los permitidos encontramos las carnes magras como el pollo, el pavo, res o pescado. Pero todo debe ser sin sal ni condimentos. Además, los huesos pueden ser un problema, por lo que siempre debemos asegurarnos de ofrecer solo carne.
Por su parte, podemos darles algunas verduras cocidas en pequeñas cantidades que les resultan beneficiosas, tales como la zanahoria, zapallo, calabaza, brócoli y espinaca. Además, el arroz, la avena o la quinoa tampoco representan un riesgo para nuestros amigos de cuatro patas, al igual que las lentejas y los garbanzos en proporciones moderadas.
Entre las frutas encontramos que la manzana, pera, banana y melón son beneficiosas, y además a ellos les encantan.
Ingredientes prohibidos o peligrosos
Entre los ingredientes que debemos evitar por completo se encuentran las uvas y las pasas, ya que pueden causar insuficiencia renal en los perros. También el chocolate, el café y el té contienen sustancias tóxicas para ellos, incluso en pequeñas cantidades. El ajo y la cebolla son especialmente peligrosos porque afectan los glóbulos rojos y pueden provocar anemia.
Los huesos cocidos, aunque parezcan inofensivos, se astillan fácilmente y pueden generar obstrucciones o lesiones internas. Otro ingrediente que debe evitarse es el xilitol, un edulcorante muy común en productos light, que resulta altamente tóxico para las mascotas. Los lácteos en exceso pueden causar diarreas o intolerancias, y los alimentos condimentados, fritos o con conservantes no son aptos para su sistema digestivo.
Recomendaciones clave
También es importante evitar las sobras de comida humana como base de la dieta. Aunque parezcan inofensivas, suelen tener sal, condimentos o ingredientes que no son adecuados para su sistema digestivo. Lo ideal es preparar porciones específicas para ellos, con ingredientes seguros y cocción adecuada.
Por último, debemos mantener una proporción equilibrada entre proteínas, carbohidratos y vegetales. Esto ayuda a que la dieta sea completa y saludable, evitando deficiencias nutricionales o excesos que puedan afectar su bienestar.