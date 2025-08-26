Comida casera para mascotas: qué ingredientes podés usar y cuáles evitar

Preparar comida casera para mascotas puede ser una buena opción, siempre que sepas qué ingredientes usar y cuáles evitar por completo.

Veterinarios advierten sobre los errores más comunes al preparar comida casera para mascotas. Qué ingredientes revisar .Foto: Freepik

Como dueños de mascotas siempre queremos lo mejor para nuestro perro. En este sentido, muchos optan por prepararles la comida casera de vez en cuando para controlar los ingredientes y rotar un poco su alimentación.

En el afán por hacerles bien a nuestro amigo de cuatro patas, podemos estar cometiendo un error. No todos los ingredientes son aptos para ellos y debemos procurar evitar ciertos conservantes y adaptar la dieta a las necesidades de cada animal. Según veterinarios y especialistas en nutrición animal, hay alimentos que pueden ser beneficiosos y otros que deben evitarse por completo.

Descubre que alimentos son buenos para la salud bucal de tu perro Foto: Shutterstock Carnes magras, arroz y verduras cocidas: los alimentos que sí podés usar en la dieta casera de tu perro o gato. Foto: Shutterstock Ingredientes permitidos y recomendados Entre los permitidos encontramos las carnes magras como el pollo, el pavo, res o pescado. Pero todo debe ser sin sal ni condimentos. Además, los huesos pueden ser un problema, por lo que siempre debemos asegurarnos de ofrecer solo carne.

Por su parte, podemos darles algunas verduras cocidas en pequeñas cantidades que les resultan beneficiosas, tales como la zanahoria, zapallo, calabaza, brócoli y espinaca. Además, el arroz, la avena o la quinoa tampoco representan un riesgo para nuestros amigos de cuatro patas, al igual que las lentejas y los garbanzos en proporciones moderadas.

Entre las frutas encontramos que la manzana, pera, banana y melón son beneficiosas, y además a ellos les encantan.