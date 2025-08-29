En Netflix: la serie coreana al estilo Bridgerton pero con cocina y viajes en el tiempo

Netflix estrenó recientemente Bon Appétit, Majestad, una miniserie coreana que rápidamente comenzó a posicionarse entre lo más visto y escala día a día en el ranking global. Para los amantes de las historias asiáticas , esta producción no solo aporta romance y drama, sino también historia con tintes de comedia y una estética visual cuidada.

“Una chef perfeccionista, formada en la alta cocina francesa y en la cima de su carrera, es transportada repentinamente al pasado, al palacio real. Allí, se ve obligada a cocinar para el temido rey Yeonhu, un monarca de temperamento explosivo, paladar letal y carácter mortal”, señala la sinopsis oficial en la plataforma.

Con esta nueva apuesta, la N roja vuelve a combinar géneros: drama histórico, humor, romance y viajes en el tiempo. La fusión con la gastronomía ha captado la atención de los usuarios en pocos días, generando conversación en redes y destacándose en el catálogo de estrenos.

La historia sigue a Yeon Ji-young (Im Yoon-ah), una chef de élite que, tras ganar un concurso en París, es transportada misteriosamente a la dinastía Joseon. Allí deberá cocinar para el temido rey Lee Heon (Lee Chae-min), un monarca de paladar exquisito y carácter implacable.

shutterstock_2477736427 Bon appétit, majestad: la nueva comedia coreana que arrasa en Netflix. Foto: Archivo

Cada plato que Ji-young prepara no solo debe conquistar el gusto del rey, sino también evitar consecuencias políticas que podrían costarle la vida. Entre cucharones y conspiraciones, la protagonista se convierte en pieza clave dentro de una corte que no está acostumbrada a mujeres independientes ni sabores extranjeros.

La miniserie está basada en la novela web Surviving as Yeonsan-gun’s Chef y está dirigida por Jang Tae-yoo (My Love from the Star). Bon Appétit, Your Majesty ofrece 12 episodios, disponibles cada sábado y domingo en Netflix, hasta el 28 de septiembre.