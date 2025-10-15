El video viral de la rata que interrumpió una transmisión en vivo en Londres

El episodio ocurrió en un estudio de televisión en Londres y rápidamente se volvió viral. La rata cruzó el escritorio mientras la periodista leía los titulares.

El video se hizo viral en cuestión de horas en redes sociales. Foto: Archivo

En las últimas horas, un video que muestra a una rata corriendo sobre un escritorio de noticias en pleno programa en vivo se volvió viral en redes sociales. El hecho ocurrió en un estudio del canal internacional Al Jazeera, en Londres, y rápidamente generó todo tipo de comentarios y memes.

Según difundieron varios medios británicos, el episodio tuvo lugar mientras la periodista Maryam Nemazee presentaba los titulares. En cuestión de segundos, el roedor cruzó el escritorio frente a las cámaras, provocando una visible expresión de sorpresa y pánico en la conductora, que intentó mantener la compostura mientras seguía al aire.

En medio del desconcierto, un compañero que se encontraba fuera de cámara intentó tranquilizarla con humor: “Tú tranquila, yo nervioso, no ha pasado nada”, habría dicho entre risas, según trascendió en redes sociales.

El video se viralizó de inmediato, aunque el canal todavía no emitió un comunicado oficial sobre el incidente. Algunos usuarios sostienen que se trata de un hecho real, mientras que otros sospechan que podría ser un montaje generado con inteligencia artificial.

Mira el video viral Embed - ¿Real O Inteligencia Artificial Esto Le Habría Pasado A Una Presentadora De @Aljazeeraenglish En El episodio llega en un contexto donde Londres, al igual que otras grandes ciudades europeas, enfrenta un creciente problema de proliferación de ratas, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.