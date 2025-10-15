Plazo fijo: las tasas de interés suben y varios bancos ya pagan más del 50% en octubre

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a moverse y algunas entidades ya superan el 50% anual, según los últimos datos del Banco Central.

En las últimas 24 horas, las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a moverse fuerte y ya hay entidades que superan la barrera del 50% anual. La competencia entre bancos se intensifica, en un contexto de incertidumbre donde el plazo fijo vuelve a ser una alternativa elegida por los ahorristas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los nuevos rendimientos correspondientes a octubre. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 41% para sus clientes (subió dos puntos en un día), mientras que el Galicia y el Macro pagan alrededor del 44%.

Esto significa que una inversión de $1.000.000 generaría entre $33.699 y $36.164 a 30 días.

Los bancos que pagan más del 50% En el segmento de bancos digitales y entidades más pequeñas, los rendimientos son aún más atractivos. El Banco CMF y el Banco VOII lideran el ranking con una TNA del 54%, seguidos por Meridian y Crédito Regional, ambos con 52%. Otros como el Mariva ofrecen 50%, y el Hipotecario llega al 49% para quienes no son clientes.

En estos casos, una inversión de $1.000.000 a 30 días puede rendir más de $42.700 y hasta $44.384, dependiendo del banco elegido.