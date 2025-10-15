Plazo fijo: las tasas de interés suben y varios bancos ya pagan más del 50% en octubre
Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a moverse y algunas entidades ya superan el 50% anual, según los últimos datos del Banco Central.
En las últimas 24 horas, las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a moverse fuerte y ya hay entidades que superan la barrera del 50% anual. La competencia entre bancos se intensifica, en un contexto de incertidumbre donde el plazo fijo vuelve a ser una alternativa elegida por los ahorristas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los nuevos rendimientos correspondientes a octubre. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 41% para sus clientes (subió dos puntos en un día), mientras que el Galicia y el Macro pagan alrededor del 44%.
Esto significa que una inversión de $1.000.000 generaría entre $33.699 y $36.164 a 30 días.
Los bancos que pagan más del 50%
En el segmento de bancos digitales y entidades más pequeñas, los rendimientos son aún más atractivos. El Banco CMF y el Banco VOII lideran el ranking con una TNA del 54%, seguidos por Meridian y Crédito Regional, ambos con 52%. Otros como el Mariva ofrecen 50%, y el Hipotecario llega al 49% para quienes no son clientes.
En estos casos, una inversión de $1.000.000 a 30 días puede rendir más de $42.700 y hasta $44.384, dependiendo del banco elegido.
La suba de tasas muestra una fuerte competencia entre las entidades financieras, que reaccionan rápidamente cuando otras mejoran sus rendimientos.
La tendencia también se replica en las billeteras virtuales, donde las tasas de ahorro alcanzan niveles cercanos al 40% anual en algunos casos.