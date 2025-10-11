"¡Está muy, muy bueno!": Jared Leto probó mate argentino en vivo y su reacción es furor en las redes

El actor Jared Leto probó mate argentino por primera vez en plena promoción de su película Tron: Ares, y su reacción se hizo viral.

El reconocido actor y músico Jared Leto protagonizó un momento que se volvió viral en redes sociales durante la ronda de prensa por el estreno de su última película, la esperada entrega "Tron: Ares". En medio de las entrevistas con periodistas de todo el mundo, el protagonista de la cinta no dudó en aceptar una invitación cultural y probó por primera vez el mate argentino.

Una buena experiencia argentina para Jared Leto Jared Leto probó el mate y se nombró fan de Argentina. La reacción del artista al degustar la infusión, típica de nuestro país, fue totalmente inesperada. El momento se produjo cuando el periodista Agustín Eme le ofreció el mate, y Leto no solo lo aceptó con entusiasmo, sino que además compartió un veredicto positivo sobre la experiencia.

jared leto tron (1) Leto está promocionando su película Tron: Ares. Disney plus Antes de probar la bebida, el actor y cantante ya había manifestado su aprecio por nuestro país, expresando que le "encanta" Argentina. Incluso, durante la charla, reveló que visitó Buenos Aires en varias ocasiones: "He ido a Buenos Aires muchas veces y Palermo es donde me quedo habitualmente cuando estoy allí".

jared leto x3 Jared Leto probó mate en una entrevista. Captura X Más tarde, con una gran sonrisa, el artista recibió el mate y exclamó, divertido: "¡Dame un pequeño sorbo de eso, amigo!". Después de que el entrevistador le explicara que la infusión se consume sin azúcar, Leto se mostró relajado: "Eso está perfecto. Solo voy a tomar un poco... ¡Aquí vamos, amigo!".