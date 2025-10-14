Una torta con los ex: la broma de cumpleaños que se hizo viral en TikTok

El divertido video viral de TikTok muestra el momento en que una joven sorprende a su hermana con una torta decorada con las fotos de sus exnovios.

El regalo generó miles de comentarios en TikTok por su ocurrencia y rápidamente se volvió viral. Foto: Archivo

Un insólito y divertido video de cumpleaños se volvió viral en TikTok en los últimos días. La protagonista fue una joven que sorprendió a su hermana con un regalo muy particular: una torta decorada con las fotos de todos sus exnovios.

El video fue compartido por la usuaria @florjazmin2105, y rápidamente acumuló más de 140 mil “me gusta” y 8 millones de reproducciones. En las imágenes se puede ver la sorpresa y las risas de la cumpleañera al descubrir cada foto que adornaba el pastel. La publicación fue acompañada por el texto: “Torta de los ex a mi hermana”.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, los usuarios no tardaron en sumarse con humor. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Tenía más ex que años”, “No era cumpleaños feliz, eran todos los que la hicieron feliz”, y “Dicen que todavía sigue sacando fotos”.

Mira el video viral Embed - Video viral en TikTok: torta de cumpleaños decorada con fotos de sus ex novios El video despertó tanta repercusión que la autora volvió a comentar para aclarar entre risas: “No todos son ex, algunos son de chiste”. La ocurrencia, sin embargo, siguió sumando visualizaciones y compartidas, consolidándose como uno de los virales más comentados de la semana.