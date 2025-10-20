Zaira Nara quedó varada en medio de la ruta y fue auxiliada por la persona menos pensada: el video del momento

La modelo tuvo un percance con su auto y se vio obligada a pedir ayuda. En la espera, apareció un vínculo que sorprendió a todos.

La hermana de Wanda Nara y un problema de fin de semana. Créditos: Archivo MDZ

Zaira Nara vivió un inesperado percance el pasado sábado por la noche: su vehículo sufrió un desperfecto mientras circulaba por la ruta y, tras varios intentos fallidos de comunicarse con la grúa, terminó recibiendo ayuda de dos personas muy cercanas a su vida familiar.

La modelo compartió la situación en sus redes sociales: “Me quedé y la grúa de la autopista no me atiende”, escribió, mostrando su frustración con humor. Poco después, mostró quiénes la asistieron y el resultado sorprendió en las redes sociales.

Las personas que ayudaron a Zaira Nara Embed - Zaira Nara tuvo un incidente en la ruta y fue auxiliada por la persona menos pensada: el video del momento Quienes dijeron presente en el incidente fue nada más y nada menos que Jakob von Plessen, su exmarido, y su padre, Andrés Nara, quienes llegaron rápidamente a socorrerla.

El panelista Gonzalo Sorbo, en Infama, detalló que primero fue su padre quien llegó para ayudarla, seguido por Jakob, con quien mantiene una relación cordial desde 2022, a pesar de haber terminado su matrimonio: “Zaira Nara se quedó varada en la ruta. Llamó a la grúa y no venía, nadie la rescataba, y de repente alguien la ayuda. El primero fue el padre, Andrés”.