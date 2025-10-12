Zaira Nara dio la bienvenida al calor con una malla total black que es un fuego

El diseño cut out más original de la temporada ya tiene referente y es Zaira Nara. No te pierdas la foto de su look.

Después de brillar en la noche de los Martín Fierro con un tapado de plumas y un vestido majestuoso, Zaira Nara cambió el glamour de gala por el espíritu del verano. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen que marcó el pulso de la temporada, luciendo una malla enteriza negra con diseño cut out.

La modelo posó junto a una pileta, mostrando esa malla con recortes geométricos que formaban rombos irregulares unidos por aros dorados, y que jugó con las líneas del cuerpo, generando un movimiento visual magnético. El diseño, total black, se destacaba por su sobriedad al mismo tiempo que rompía con lo predecible.

El corte triangular del escote y la espalda descubierta completaron un diseño que logró verse sensual. Era una malla pensada para ser protagonista, no complemento de un look.

Por supuesto, Zaira Nara siempre es muy buena referente cuando se trata de moda, y anticipó esta tendencia a las mallas con aberturas y recortes jugados para el verano.