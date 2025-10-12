El peinado de moda que promete un rostro más joven

En el universo cambiante de las tendencias de belleza, cada temporada parece traer una nueva forma de resaltar el rostro . La más reciente lleva el nombre de “Bleph bun”, una técnica de peinado que se volvió viral entre celebridades y creadoras de contenido por su efecto “lifting” inmediato. Aunque puede realzar las facciones y tensar la mirada sin necesidad de pasar por un quirófano, no todos los especialistas en cuidado capilar ven con buenos ojos su uso frecuente.

El bleph bun —nombre derivado del término blepharoplasty (blefaroplastia)— consiste en recoger el cabello con extrema tensión, ya sea en un rodete alto, una coleta firme o un moño tirante, de manera que los pómulos, las cejas y las sienes se eleven sutilmente.

En pasarelas, alfombras rojas y redes sociales, este estilo se transformó en una herramienta estética inmediata: un efecto “lifting” sin bisturí que perfila el rostro, afina los rasgos y resalta la mirada.

Figuras internacionales del cine y la música fueron vistas luciendo este tipo de recogido, lo que impulsó su popularidad entre miles de seguidoras que buscan rejuvenecer su apariencia con simples recursos caseros.

Aunque hoy se asocia al glamour, el peinado tirante no es una novedad. Muchas personas lo recuerdan como el clásico recogido de la infancia —el que dejaba el rostro bien descubierto para ir a la escuela— o lo reconocen como parte de la tradición estética afrodescendiente y latina, donde los trenzados y tomados firmes tienen un profundo valor cultural y simbólico.

Lo que sí cambió fue la intención. Ahora, el objetivo no es la practicidad o el estilo, sino lograr un efecto rejuvenecedor inmediato, una suerte de “lifting express” que redefine la expresión facial con solo unos giros de peine y gomitas.

Cuando el efecto estético puede volverse contraproducente

Detrás de la promesa de una “nueva cara” sin intervención estética, los expertos en salud capilar y bienestar advierten sobre los posibles riesgos de la tensión excesiva y constante sobre el cuero cabelludo.

El uso prolongado de peinados extremadamente tirantes puede provocar debilitamiento del folículo piloso y, con el tiempo, pérdida de cabello localizada, un fenómeno conocido como alopecia por tracción.

Este tipo de daño suele aparecer de manera progresiva, especialmente en la línea frontal del cabello o en las sienes, donde la tracción es mayor. Además, la repetición diaria de recogidos con gomitas o hebillas puede generar irritación, sensibilidad y pequeñas inflamaciones en el cuero cabelludo.

hermosa-mujer-con-peinado-de-moda

El equilibrio entre moda y bienestar

Usar este tipo de peinados de manera ocasional no representa un riesgo, y puede ser una excelente opción para ocasiones especiales o eventos donde se busca un look más sofisticado y pulido.

El problema aparece cuando la práctica se vuelve cotidiana o se combina con el uso de productos fijadores muy fuertes, lo que aumenta la tensión sobre el cabello.

La clave, como en la mayoría de las tendencias de belleza, está en el equilibrio. Alternar estilos, dejar el pelo suelto algunos días y evitar los recogidos excesivamente tirantes ayuda a mantener la salud capilar sin renunciar al estilo.

Un reflejo del deseo de cambio

Más allá del efecto visual, el furor del bleph bun deja ver algo más profundo: el anhelo constante de verse y sentirse mejor, incluso a través de pequeñas modificaciones cotidianas. En un contexto donde la imagen personal ocupa un lugar central —sobre todo en redes sociales—, este tipo de modas se vuelven virales porque prometen resultados inmediatos y visibles.

Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo de siempre: buscar la belleza sin poner en riesgo la salud. Porque un rostro puede lucir radiante no solo por la tensión del peinado, sino por el bienestar y la confianza con la que se lo lleva.