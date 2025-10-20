Mario Pergolini busca remontar el rating de El Trece con un histórico y brillante actor como invitado

El conductor arranca una nueva semana bien arriba y con el objetivo de poder mejorar los números de audiencia.

Mario Pergolini volvió con todo a la televisión tras 15 años de ausencia y luego de tres meses de estar al aire, Otro Día Perdido conquista a la audiencia. El ciclo conducido por el ex CQC tuvo semanas positivas, aunque en los últimos días el rating bajó fuertemente.

En medio de todo esto y queriendo arrancar el lunes de la mejor manera, Pergolini y su producción volverán a apostar con un invitado que promete hacerles pasar una gran noche al público y, por supuesto, también a los miembros del programa de El Trece.

Se trata nada más ni nada menos que de Diego Peretti, el actor que participó en Los Simuladores, El Reino, El Robo del Siglo junto a Guillermo Francella, entre otras grandes producciones audiovisuales. El programa saldrá al aire a partir de las 22:30.