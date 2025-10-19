"Besaba el póster": Griselda Siciliani confesó en Otro día perdido de qué famoso actor se enamoró de chica

Griselda Siciliani reveló que de niña estaba enamorada de un famoso actor y le pidió a Luciano Castro que se lo presente.

La actriz Griselda Siciliani protagonizó un divertido momento al aire al confesar cuál era el actor argentino que la tenía perdidamente fascinada durante su niñez. La revelación no solo sorprendió al público, sino que también incluyó un especial pedido que le hizo a su actual novio Luciano Castro.

De qué actor besaba el póster Griselda Siciliani La actriz demostró que, al igual que muchos de su generación, fue una ferviente seguidora de las producciones televisivas de los años noventa. La confesión sobre su fanatismo llegó cuando visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini.

Griselda Siciliani confesó su crush de la infancia con un actor argentino. Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó directamente a Griselda Siciliani si había sido fanática del actor Pablo Rago durante su infancia. La actriz no dudó en dar detalles, aunque con un toque de humor. "Siento que Pablo me odia", comentó entre risas, para luego admitir: "Yo era fanática de Clave de Sol como todos los de mi generación, entonces hay algo ahí".

Siciliani detalló el contexto de su fanatismo, que nació cuando ella era muy pequeña: "Yo tenía nueve años y era imposible no verlo (...) Y claro, me gustaba Pablo Rago. A los 9 años era Clave de sol, yo lo adoraba. Pablo tenía 14 o 16, para mí era un señor".

griselda siciliani otro dia perdido (2) El antes y después de Pablo Rago a través del tiempo. Archivo MDZ La actriz incluso rememoró un encuentro de su infancia con el galán en un partido de fútbol a beneficio, evento organizado porque sus padres que eran docentes. "Había un montón de actores conocidos y estaba Pablo Rago. Estaba Adrián (Suar) también”, comentó, evidenciando que el flechazo por Rago fue fuerte desde aquella época.