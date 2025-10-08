Giro en el conflicto: por qué Jorge Rial habría superado el enojo con su hija Morena tras volver a prisión

El periodista aseguró públicamente que ya no podía hacer nada por la influencer tras su detención. Fuentes cercanas revelan la verdad detrás de su hermetismo.

Después de confirmarse la nueva detención de la influencer tras la revocación de su excarcelación, Jorge Rial rompió el silencio en Carnaval, su canal de streaming, exponiendo su mal momento familiar y estableciendo un límite. En aquel momento, aseguró haber hecho todo lo que estaba a su alcance, pero remarcó que su hija ya era una mujer adulta que tomaba sus propias decisiones, por lo que él no podía hacer nada más. El periodista aclaró que la joven no tenía beneficios y que él no pensaba solicitar nada, e incluso le agradeció a Miguel Ángel Pierri por su ayuda, comprendiendo su renuncia. Luego de que la joven fuera trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, el conductor no fue a visitarla, una actitud que muchos interpretaron como una clara y definitiva distancia.

Sin embargo, en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), el periodista Gustavo Méndez reveló una versión familiar completamente diferente. Según Méndez, al periodista "se le fue el enojo" con su hija, aunque sigue ocupándose de todo. El periodista incluso aseveró que "Me cuentan que él colaboró mucho para que se pueda concretar la prisión domiciliaria", sugiriendo que la ayuda del padre no es visible, pero sí constante y fundamental para la estrategia legal que busca sacar a la influencer de la cárcel.

La versión de Méndez fue inmediatamente respaldada por el abogado Martín Leiro, quien trabaja junto a Alejandro Cipolla en la defensa de Morena Rial. Leiro confirmó la preocupación del conductor: "Yo no tengo contacto directo con Jorge Rial pero el doctor Cipolla sí y sabemos que está preocupado. Uno, como papá, se puede enojar por los errores de nuestros hijos pero aún así, no dejan de ser una parte nuestra", admitió el letrado, reforzando la idea de que el enojo inicial ha cedido ante la gravedad del momento.

Los detalles de la relación entre Jorge Rial y su mediática hija Qué pasó con la actitud de Jorge Rial tras la reciente detención de su hija Morena Qué pasó con la actitud de Jorge Rial tras la reciente detención de su hija Morena. Video: Mujeres Argentinas (El Trece) Leiro también señaló : "Creo que él tiene muy en cuenta todas las manifestaciones que está teniendo su hija para cuidar a su familia. Ella, por ejemplo, no quiere que la visiten ni su papá ni su hijo porque dice que no son del entorno y no quiere que pasen esa situación traumática". Este gesto de cuidado hacia su círculo familiar, priorizando el bienestar de su hijo, habría convencido a su padre de la genuina intención de la joven de mejorar, pese a los errores cometidos.