Quién se hará cargo de Morena Rial cuando le otorguen el arresto domiciliario

Una vez más, Morena Rial (hija del conocido periodista Jorge Rial) está dando de qué hablar por sus problemas con la Justicia.

Morena Rial sigue en el ojo de la tormenta. Es que la hija de Jorge Rial fue detenida por no cumplir con ciertos requisitos para mantener el beneficio de la excarcelación extraordinaria en una causa que tiene por robo. Hoy no hay quien no esté hablando de ella.

Está detenida en el penal de mujeres de Magdalena y sus abogados anunciaron que están trabajando para que pueda recibir la prisión domiciliaria, pero esta vez con una tobillera electrónica y sin posibilidad de salir del lugar donde fije residencia.

Martín Leiro, uno de sus letrados, estuvo en Intrusos y brindó información sobre lo que está ocurriendo. "Yo estoy en comunicación con Rocío, pero el doctor Cipolla habla con Rial, hay comunicación con el padre".

Jorge Rial junto a su hija, Morena. Jorge Rial junto a su hija, Morena Rial.

"También ella habló con su papá el día viernes y estaba contenta, él se puso a disposición y, además, facilitó el transporte para la persona que la fue a visitar el domingo, que fue una amiga, Evelyn, no es cierto eso que circuló que era un hombre y una visita íntima", añadió.