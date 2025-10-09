A un paso de la domiciliaria: Alejandro Cipolla reveló que está muy seguro de sacar a Morena Rial del penal

El letrado de la mediática contó en un programa cuáles son los pasos a seguir para obtener un cambio de condiciones carcelarias y acercarla a su familia.

El penal de Magdalena se ha convertido en el actual lugar de reclusión de la reconocida figura del ambiente mediático, pero su letrado de confianza no pierde el optimismo. El doctor Alejandro Cipolla, quien es además el mejor amigo de Morena Rial, mostró una fuerte convicción ante la prensa. El abogado manifestó estar completamente seguro de que logrará "sacar dos veces" a su representada de la situación de encierro, en un desafío que ya enfrentó con éxito en el pasado. Su confianza es total, al punto de desafiar la gravedad de la situación actual.

El profesional del derecho destacó la perfecta coordinación con el abogado que también trabaja en el caso. Sobre la labor que comparte con su colega, el doctor Martín Leiro, expresó que existe una línea de acción bien definida y que la comunicación fluye sin problemas: "Tenemos la defensa ordenada, me llevo bien con el doctor Leiro, coincidimos en un montón de aspectos y es algo que consensuamos y eso está bueno porque cuando hay muchos abogados, no se llega al consenso”. Esta sintonía, según él, es un punto fundamental para avanzar en el proceso judicial con solidez y sin fisuras.

La meta principal de la defensa es modificar las condiciones de su detención. Cipolla explicó que el objetivo es conseguir la morigeración de la pena, es decir, un alivio o flexibilización de las restricciones impuestas por la Justicia. Esta medida permitiría que la joven abandone el centro penitenciario y continúe el proceso recluida en su casa bajo ciertas condiciones. El letrado fue contundente al respecto: “Entiendo que es viable la atenuación y, en el caso de que bajen la prisión preventiva, no es un beneficio como la excarcelación porque va a estar presa, pero en la casa”. Y reafirmó su seguridad: “Me tengo fe, así como la saqué una vez, lo voy a hacer dos veces”.

Las declaraciones de Alejandro Cipolla en DDM Alejandro Cipolla muy seguro de la prisión domiciliaria de Morena Rial Alejandro Cipolla muy seguro de obtener la prisión domiciliaria de Morena Rial. Video: DDM (América TV) No todo ha sido armonía en el proceso. El representante legal también se refirió a un cruce verbal que mantuvo con Patricio Ferrari, el fiscal a cargo de la causa. El letrado reconoció que la tensión fue mutua: "Tuvimos un encontronazo por culpa de los dos. Él tiene un fuerte carácter y yo, la particularidad de que no me puedo callar la boca. Después le solicité las disculpas correspondientes”. Este incidente muestra el ambiente de alta intensidad que rodea la disputa legal, donde las personalidades fuertes han chocado.