Así está el bebé de Morena Rial: cumple años mientras su mamá sigue presa, y el video enternece a todos

A una semana de la noticia de Morena Rial en el penal de Magdalena, luego de incumplir ciertos reglamentos de la justicia para mantener el beneficio, la defensa de la mediática apela a la posibilidad de la prisión domiciliaria. Mientras tanto, el hijo más chico de la joven, cumple años .

Se trata de Amadeo , el niño que tuvo con Matías Ogás. Cabe recalcar que es el segundo hijo de Rial, ya que Morena también tiene un hijo con Facundo Ambrosioni, llamado Francesco.

El bebé de Morena Rial está de cumpleaños y lejos de su mamá. El pequeño nació un día como hoy pero del año pasado, por lo que está celebrando su primer año. El abogado de la mediática, Alejandro Cipolla , le dedicó un tierno video en donde se lo ve al bebé parado, con un pañal y sonriendo.

"Feliz cumple a mi ahijado más lindo. Pronto mamá te va a tener en brazos y besarte", expresó Cipolla. Acto seguido, otros seres queridos le dedicaron mensajes y fotos al pequeño.

Además, su otro abogado, Martín Leiro, contó en Intrusos (América TV) que Morena pudo hacer una videollamada con Amadeo para saludarlo: “Estaba muy contenta que lo había visto en el día de su cumpleaños”.

Por su parte, Cipolla habló esta mañana en Mujeres Argentinas (El Trece) y volvió a hacer hincapié en que, desde la defensa, trabajarán por conseguirle la prisión domiciliaria, basándose en que Morena tiene un hijo en estado de lactancia.