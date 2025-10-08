Mónica Farro reveló detalles de su estado de salud: "No me siento del todo bien"

La panelista de LAM aprovechó el programa para comentar el motivo que la llevó a visitar un hospital.

Luego de que circularan versiones preocupantes sobre su salud, Mónica Farro decidió salir a aclarar la situación en LAM, programa en el que se encuentra trabajando. Es que el periodista Federico Flowers expresó que había ingresado al hospital en plena madrugada del miércoles.

"Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución". Luego, agregó que "tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación".

Finalmente, la actriz decidió salir a hablar y lo hizo en televisión: "Ayer estuve en la guardia porque no me estoy sintiendo bien, pensé que tenía anemia porque ya tuve dos veces en el año. La anemia viene desde noviembre y en mayo tuve bronquitis aguda y no me pude mejorar con la tos, entonces me sentía mal".

Video: Mónica Farro reveló cómo está su estado de salud Mónica Farro reveló detalles de su salud tras la información que salió a la luz: "No me siento bien del todo" La artista también explicó que su malestar se originó por una infección pulmonar a raíz de flemas, y que no tiene ninguna relación con las cirugías estéticas que se realizó en el pasado: "Esto no tiene nada que ver con ninguna operación. Con Lotocki solo me hice una transferencia de grasa y me hice todos los estudios correspondientes".