Tomás Yankelevich volvió a la Argentina en silla de ruedas y causó preocupación: qué le pasó

El hijo de Gustavo y de Cris Morena arribó al país para visitar a su familia luego de la trágica muerte de su hija.

Tomás Yankelevich y toda su familia se encuentran pasando un momento muy complicado luego del triste fallecimiento de la pequeña Mila Yankelevich. En medio del dolor que todavía sigue intacto, el hijo de Cris Morena llegó al país, pero lo hizo en silla de ruedas y la imagen causó una fuerte preocupación.

Ángel de Brito compartió la información en LAM: "Llegó Tomás Yankelevich después de la tragedia que le tocó vivir en Miami al perder a su hija, realmente un episodio tristísimo". El conductor de LAM sostuvo que viajó sin compañía.

"Tomás viajó solo desde Miami, le llamó mucho la atención a la gente verlo solo y en silla de ruedas. Estuve preguntando a algunos amigos de la familia Yankelevich que le había pasado y fue una cosa mínima, creo que jugando al pádel", sostuvo.

Video: Tomás Yankelevich llegó en silla de ruedas y preocupó a todos Tomás Yankelevich llegó al país en silla de ruedas y causó preocupación: qué le pasó Laura Ubfal, por su lado, dejó en claro que "tenía pasaje en primera, había lugar y pidió turista, se cree que es para pasar inadvertido". La panelista contó que "ni las azafatas entendían" la decisión que tomó el hijo de Gustavo Yankelevich.