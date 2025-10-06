A dos meses de la muerte de Mila Yankelevich, qué pasó con los responsables del accidente

Dos meses atrás, la muerte de Mila Yankelevich conmocionó al mundo entero. La pequeña, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, falleció en un accidente marítimo mientras navegaba en un velero que chochó con una barcaza que quedó atrapado debajo de la embarcación.

El hecho ocurrió en la bahía de Biscayne, frente a Hibiscus Island, en Estados Unidos , y las autoridades abrieron una investigación para determinar las responsabilidades de lo sucedido. ¿Qué pasó con los responsables a dos meses del accidente?

Martín Candalaft contó: "Hay dos trabajadores, testigos directos del hecho, que relatan lo que ellos vieron y cómo intentaron evitar lo que sucedió. Son dos techistas que le contaron a la justicia de Estados Unidos lo que pasó. William Cruz de 40 años, trabaja en una de las casas de Hibiscus Island, en el momento del accidente estaba en el techo tomando un pequeño descanso".

"Vi un barcaza que iba a toda velocidad hacia un pequeño bote de colores brillantes que no se movía", relató el testigo. El comunicador señaló que ese fue uno de los primeros datos desconocidos: "un testigo directo que nos dice que el velero estaba detenido y no tenía posibilidad de maniobra".

Qué dijeron los testigos del accidente de Mila Yankelevich que le costó la vida

"Vimos a un hombre con una camisa de trabajo verde, en el costado de la barcaza. Si el tripulante nos hubiese visto, la barcaza podría haberse desviado. Aproximadamente, 30 segundos después de que empezamos a gritar, el tripulante de camisa verse vio al velero lleno de campistas y vimos a los niños y al consejero hacer señas para que se detuvieran", aseguró el testigo.

Otro dato importante que reveló Aldo Melgar, el otro testigo, fue "el capitán escuchó nuestros gritos porque el motor se apagó y la barcaza se detuvo muy rápido pero ya era demasiado tarde. Sonó como un trueno en el momento en que la barcaza impactó con el pequeño bote y empecé a gritar: ‘los mató, los mató’, habíamos estado gritando pero no nos oían".

Qué pasó con los responsables del accidente

Candalaft, expresó: "El capitán nunca vio lo que tenía adelante, fue el tripulante de camisa verde que le avisa y ahí apaga el motor". Luego, en El Diario de Mariana, concluyó: "A pesar de que pasaron más de dos meses y no hay responsables, ni siquiera imputado, lo que nos puede hacer pensar a que la justicia está pensando que esto fue un accidente".