La IA predijo cuál es la nueva alternativa al gazebo y sombrilla que va a ser la próxima tendencia del verano

La IA aseguró que varias fuentes de diseño y decoración señalan a la sombrilla y el gazebo como opciones que ya pasaron de moda. Estas nuevas alternativas combinan estética, funcionalidad y adaptación al entorno y se perfilan como la nueva tendencia que promete arrasar con todo en el verano.

Según la inteligencia artificial , las carpas automáticas o pop-ups se posicionan como “una solución muy práctica, ideal para la playa, camping, jardín. Se montan rápido (en segundos), son ligeras, resistentes al sol, algunas tienen protección para lluvia ligera, mosquiteros, etc”.

Las velas de sombra, también conocidos como toldos vela o telas tensadas, son la próxima tendencia. La IA explicó: “son telas que se fijan a puntos estructurales fijos (muros, postes) con tensores”. Estas telas favorecen la ventilación y combinan una estética moderna en la que se pueden combinar varias para más protección.

Para la inteligencia artificial hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Si bien estas alternativas se muestran como la próxima tendencia, es necesario no dejar de fijarse en la protección UV de las telas y la ventilación de las estructuras ya sea con pequeñas perforaciones o aberturas.

También es esencial tener en cuenta la resistencia al viento o clima, y el mantenimiento. Si es algo temporal conviene que se pueda guardar, limpiar fácilmente y que no ocupe mucho espacio. Pero tampoco olvides comprar según el espacio en el que usarás este resguardo ya que no es lo mismo protegerse del sol en un balcón que en una playa.