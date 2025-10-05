Cómo activar el control parental en ChatGPT y por qué deberías hacerlo cuanto antes
Luego de ser demandada por el suicidio de un menor, la inteligencia artificial responde con nuevas medidas de protección.
El ChatGPT y otras IA están en la mira por sus efectos sobre la salud mental. Desde haces meses que se registran casos donde consultas a la inteligencia artificial resultan en tragedias, lo que activó las alarmas de la compañía. Ahora OpenAI lanzó un control parental para que niños y niñas tengan una experiencia segura y controlada por sus padres o tutores.
¿De qué se trata esta función de ChatGPT?
La nueva función está disponible para todos los usuarios, independientemente de un plan gratuito o de pago. Esta función permite enlazar la cuenta de un adolescente con la de sus padres o tutores. El adulto podrá ajustar diversas opciones como establecer un horario de uso, desactivar el modo de voz, desactivar la memoria, evitar que use generación de imágenes y reducir el contenido sensible.
Te Podría Interesar
Para activar el control parental del ChatGPT hay que acceder a configuración (pulsando sobre tu foto) y seleccionar la opción Controles parentales. Después se abrirá una ventana con la que podemos invitar a otros usuarios a unirse a nuestra familia y asignarles un rol en concreto (adulto o menor).
Además de estas opciones, es posible que el chat incorpore un sistema de notificaciones. Así cuando detecte signos de posibles autolesiones o conductas peligrosas, enviará una notificación para alertar sobre la actividad del adolescente a su padre. Hasta ahora, lo único que hacía el chat era recomendar al usuario que acudiera a la línea de prevención contra el suicido, pero con el control parental se podrán tomar medidas contundentes.
Aún están ajustando controles porque el menor puede crear una segunda cuenta sin control parental. Por eso es que el equipo de seguridad de esta inteligencia artificial está trabajando para crear un sistema de predicción de edad para detectar si quien está al otro lado es un adolescente y evitar el manejo irresponsable de la IA.