La herramienta de IA perfecta para mejorar tu Linkedin y tener éxito en búsquedas laborales

Para destacar con tu perfil de Linkedin es necesario que pongas los datos justos y necesarios, algo que puedes hacer con la inteligencia artificial.

Si tu Linkedin parece de la prehistoria porque nunca has publicado o no has añadido información nueva, esta es la herramienta de IA que están recomendando y que te ayuda a mejorar tu perfil para destacar en búsquedas laborales y conseguir más entrevistas.

Esta es la herramienta de IA que tienes que conocer La primera de ellas es Taplio. Esta es una inteligencia artificial que hace crecer tu marca o perfil en Linkedin. Algunas de sus principales funciones son: crear contenido de alta calidad con IA que conecte con tu audiencia, programar publicaciones con un solo clic, interactuar y ampliar tu red sin esfuerzo y realizar un seguimiento del rendimiento de tus publicaciones. Es ideal si no sabés qué decir pero querés estar presente.

LinkedIn Aquí te damos una pequeña ayuda para que mejores tu Linkedin con IA. Archivo.

La segunda es Notion AI. Esta herramienta es perfecta para armar guiones, resúmenes, ideas de contenido o notas diarias sobre tu trabajo, aunque también destaca por su corrección gramatical y buena ortografía que hacen que el tono de tu texto cambie por completo. Algunos lo definen como el copiloto creativo para escribir sin quedarte en blanco.

Otra IA es Canva Magic Write, una inteligencia artificial que te ayuda a crear contenido en segundos a partir de una simple sugerencia. Escribe lo que quieras y podrás ver como arma una presentación sobre ti o una nota para tu Linkedin. También la usan para crear presentaciones, banners, portadas de contenidos y más.