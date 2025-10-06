Quién ocupará el lugar de Beto Casella en El Nueve
Beto Casella podría no continuar en El Nueve. En Intrusos contaron quién podría entrar en su reemplazo a la señal.
Es sabido que la relación entre Beto Casella y El Nueve no es la mejor. Por eso, se desconoce qué ocurrirá en el 2026. En este momento del año, comienzan a cerrarse negociaciones para lo que viene. Hay mucha especulación entorno a esto y hay algunos nombres dando vueltas si él no continúa en la señal.
"Qué pasa con canal Nueve, si Beto Casella no continúa su contrato con ellos, Bendita se queda con otro conductor. Quién podría ser: el Pelado López dicen y nosotros vamos a poner una ficha por Edith Hermida", señaló Adrián Pallares en Intrusos.
Karina Iavícoli agregó: "Beto Casella está negociando en América y en eltrece, traerse al productor general, a varios de los editores del programa y tres panelistas. Una de esas panelistas es Edith y él personalmente está negociando un contrato por el 50% de lo que estaría ganando en el Nueve".
Ante esto, Marcela Tauro opinó: "Yo veo muy difícil el pase de Edith Hermida y de Any Ventura porque son empleadas del canal y en pocos años se jubilan, entonces, no se van a ir a otro canal porque pierden la antigüedad".
Qué problema tiene Beto Casella con El Nueve
En Lape Club Social, Marina Calabró contó: "Lo de Beto es estricto malestar con el canal, están rotas las relaciones con la gerencia. La pelea por Tamara Pettinato y la contratación de ella fue como una mojada de oreja. Él ya se reunió con Pablo Codevilla y Adrián Suar, tuvo reuniones con la productora Mandarina, estuvo con Diego Guebel, y también con Fede Levrino, de Telefe, y me suman que hubo un acercamiento con Juan Cruz Ávila".