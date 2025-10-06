Quién ocupará el lugar de Beto Casella en El Nueve

Es sabido que la relación entre Beto Casella y El Nueve no es la mejor. Por eso, se desconoce qué ocurrirá en el 2026. En este momento del año, comienzan a cerrarse negociaciones para lo que viene. Hay mucha especulación entorno a esto y hay algunos nombres dando vueltas si él no continúa en la señal.

"Qué pasa con canal Nueve, si Beto Casella no continúa su contrato con ellos, Bendita se queda con otro conductor. Quién podría ser: el Pelado López dicen y nosotros vamos a poner una ficha por Edith Hermida", señaló Adrián Pallares en Intrusos.

beto casella Beto Casella en El Nueve

Karina Iavícoli agregó: "Beto Casella está negociando en América y en eltrece, traerse al productor general, a varios de los editores del programa y tres panelistas. Una de esas panelistas es Edith y él personalmente está negociando un contrato por el 50% de lo que estaría ganando en el Nueve".

Ante esto, Marcela Tauro opinó: "Yo veo muy difícil el pase de Edith Hermida y de Any Ventura porque son empleadas del canal y en pocos años se jubilan, entonces, no se van a ir a otro canal porque pierden la antigüedad".