El alimento clave para proteger las articulaciones, reducir inflamación y eliminar el dolor

Mantener las articulaciones sanas depende de la edad, del ejercicio y una alimentación sana. Por eso te recomendamos este alimento con un mineral importante.

Estos alimentos son ideales para el cuidado de las articulaciones Foto: Shutterstock

El dolor, la inflamación y la rigidez articular son problemas frecuentes que se pueden disminuir con un alimento específico y ejercicio regular. En algunos estudios médicos, profesionales de la salud han señalado que cada vez las personas consumen menos un mineral que sería clave para eliminar la inflamación y rigidez.

¿De qué mineral se trata? “Se trata del selenio, un mineral que es esencial para la vida, cuya falta o deficiencia está relacionada con varias enfermedades de personas y animales", señalaron en una publicación de la Revista Médica del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, medio de Costa Rica.

JARDÍN La avena es rica en hierro, magnesio, selenio, calcio, zinc, fósforo, vitamina E, vitamina B5 y vitamina B6. Foto: Shutterstock La avena es rica en hierro, magnesio, selenio, calcio, zinc, fósforo, vitamina E, vitamina B5 y vitamina B6. Shutterstock

“Los alimentos más ricos en selenio incluyen los pescados y mariscos, las carnes, los granos integrales y el más rico de todos es la nuez del Brasil. Los vegetales, las frutas y el agua, no son buenas fuentes de éste mineral”, aseguraron desde la revista. Tienes que saber que 100 gr de carne contienen alrededor de 50 microgramos (mcg) de selenio; un huevo grande 15 mcg; una taza de frijoles 10 mcg; una de arroz 12 mcg, una tajada de pan blanco 7 mcg; una taza de leche 5 mcg y una onza de nueces del Brasil 839 mcg.

La recomendación de requerimientos diarios ha incrementado a medida que las investigaciones avanzan y se descubren nuevos beneficios del selenio. Y su falta de ingesta se relaciona con deficiente función cardíaca, diabetes, infecciones virales o bacterianas, asma y otras enfermedades.