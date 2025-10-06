Qué ocurrió con el rating de la serie Enfermeras

Canal RCN emite esta serie de televisión colombiana de drama médico producida por Ana María Pérez. ¿Qué pasó con el rating?

Canal RCN busca liderar el rating con Enfermeras. Es una serie de televisión colombiana de drama médico producida por Ana María Pérez. El estreno en la señal fue el pasado 15 de septiembre y la historia fue dirigida por Luis Carlos Sierra y Víctor Cantillo.

Cuenta el día a día de un grupo de enfermeras de un hospital y se centra en la vida de María Clara González, interpretada por Diana Hoyos, quien vive un divorcio el cual la hace entrar en un autodescubrimiento y en un romance con un joven médico, Carlos Pérez, interpretado por Sebastián Carvajal, que desencadena una serie de inesperados acontecimientos.

Se destacan actores como Viña Machado, Julián Trujillo y Nina Caicedo, entre otros. Se abordan diferentes temas como enfermedades, relaciones interpersonales, dilemas éticos, temas sociales y actuales que los hacen vivir su universo de manera diferente.

La serie cuenta con un trabajo de investigación y expertos en efectos especiales que hará que cada una de las historias y casos clínicos que se presentan en el hospital relaten de la manera más cercana a la realidad cada una de las experiencias tanto de las enfermeras como de los pacientes.