Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971. Era de Aries y aquí te contamos cómo era su forma de ser.

Selena Quintanilla partió de este mundo hace tres décadas. La Reina del Tex-Mex falleció el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, tras ser asesinada por Yolanda Saldívar, la expresidenta de su club de fans. Ella decidió ponerle fin a su vida disparándole por la espalda.

Ella nació el 16 de abril de 1971, en Texas, Estados Unidos. Era de Aries, el primer signo del zodíaco, un signo de fuego regido por Marte. Comprende a los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril.

Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a sangre fría a Selena Quintanilla, estaría en el derecho de presentarse ante un juez Foto: Selena Quintanilla / Instagram Selena Quintanilla

¿Y cómo era la personalidad de Selena Quintanilla según su signo del zodíaco? Selena Quintanilla, según su signo, era una persona llena de energía y entusiasmo. Pionera y aventurera. Los nacidos bajo este signo son personas a las que les encantan los retos, la libertad y las nuevas ideas. Les gusta liderar y prefieren dar instrucciones a recibirlas.

Son seres independientes y preocupados por su propia ambición y objetivos. Tienen una energía envidiable que a veces les lleva a ser agresivos, inquietos, argumentativos, tercos. Es fácil ofender a los Aries y, cuando se sienten ofendidos, es difícil hacer las paces con ellos.