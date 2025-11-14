Aníbal Pachano reveló en qué parte del cuerpo avanzó la metástasis y Moria Casán lo contuvo al llorar

Aníbal Pachano se sentó a charlar con Moria Casán en La Mañana de Moria y conmovió a todos al detallar el avance de su enfermedad.

El artista confesó que la terapia lo "ayuda un montón" para manejar el enojo que lo caracterizó. / Captura TV

Aníbal Pachano, una de las figuras más emblemáticas y queridas de la escena teatral argentina, protagonizó un momento de profunda emotividad durante su reciente visita al programa La mañana de Moria. En un diálogo íntimo y sin tabúes con Moria Casán, el artista abrió su corazón para compartir los pormenores de su batalla personal contra el cáncer.

El emotivo momento de Pachano con Moria Casán El bailarín no dudó en dar detalles sobre el estado actual de su salud y confirmó que se encuentra bajo un estricto tratamiento de quimioterapia. Con una honestidad desgarradora, Pachano explicó cómo la enfermedad ha evolucionado y avanzado en su organismo: "Tengo cáncer en el pulmón, pero se disparó metástasis en el cerebro, en el hígado y en la suprarrenal derecha. Pero estoy con quimioterapia, haciendo el tratamiento”.

moria casan anibal pachano Moria Casán abrazó a Aníbal Pachano al verlo conmovido por su lucha. Captura TV En un momento de reflexión profunda, Pachano compartió su estrategia para encarar el día a día y la importancia de un cambio de actitud ante la adversidad. Según sus palabras, la clave reside en la introspección y el bienestar propio: "Creo que lo principal es calmarse, sacarse el enojo y la bronca. Yo estaba como muy caracúlico y hoy estoy más tranquilo, ocupándome de mí y no de los demás y priorizándome”.

Aníbal Pachano habló del cáncer con Moria Casán. La charla también puso en relieve la importancia de la salud mental, ya que el artista recalcó que su compromiso con la terapia psicológica le "ayuda un montón". En un instante de vulnerabilidad, Pachano se quebró al recordar un aspecto de su personalidad que lo perjudicó en el pasado: “Yo soy caracúlico y muchas veces con situaciones me enojaba muy al pedo”.