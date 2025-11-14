"Se sospecha": Marcela Feudale lanzó una grave acusación contra Mariano Iúdica y defendió a Marcelo Tinelli

Marcela Feudale salió a defender a Marcelo Tinelli y atacó a Mariano Iúdica, asegurando que el conductor le dio muchas cosas.

La interna entre los excolaboradores del entorno de Marcelo Tinelli sumó un nuevo y explosivo capítulo. La locutora Marcela Feudale salió en defensa del conductor en medio de los conflictos familiares y mediáticos que lo rodearon en los últimos días, aprovechando la oportunidad para cuestionar con dureza las declaraciones de Mariano Iúdica contra el líder del Bailando.

Las duras palabras de Marcela Feudale contra Mariano Iúdica. En una nota brindada a LAM, Feudale no se guardó nada al referirse a quienes critican a Tinelli y marcó la pauta de las profundas diferencias que existen entre los exintegrantes de Ideas del Sur.

Así Marcela Feudale criticó a Mariano Iúdica Marcela Feudale comenzó su descargo refiriéndose a los detractores de Tinelli con una frase contundente: "Hay gente hablando maldades de una manera tremenda". La locutora luego se enfocó en el vínculo laboral y personal que mantuvo con el animador durante años, buscando desmentir las acusaciones de falta de pago que circularon en el medio. "Marcelo siempre fue muy presente, lo llamabas y te contestaba, nunca fue de borrarse. A mí no me debe un sueldo y jamás me dejó de pagar", afirmó.

Mariano Iúdica con nuevo horizonte en la televisión. Foto: Captura TV Feudale dijo que Tinelli le dio a Iúdica "lo que no le dio nunca a nadie". Foto: Captura TV Fue entonces cuando la ex angelita apuntó directamente a los detractores de Tinelli, incluyendo a Mariano Iúdica, insinuando una supuesta hipocresía en sus críticas. "No capto a muchos que hablan, porque cuando estaban los beneficios, los gozaban”, arrojó. Además, remarcó la generosidad de Tinelli hacia el conductor: "Marcelo le dio a Mariano Iúdica lo que no le dio nunca a nadie dentro de la empresa. Conducciones, lugares y un gran nivel de producción".

Marcelo Tinelli El conductor en el peor momento. Foto: captura de video YouTube / Carnaval Stream. Feudale también reveló una versión interna sobre el quiebre de la relación laboral entre Tinelli e Iúdica: "Un alto directivo me contó que cuando Mariano se fue de Ideas del Sur, había pedido ocupar un puesto dirigencial en la empresa, y que para eso, ellos tenían que correr al Chato Prada y Fede Hoppe, por lo que le dijeron que no. Entonces, se habría ido".