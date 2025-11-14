"Se terminó yendo del grupo": Bandana atraviesa una fuerte interna que amenaza su regreso

Fernanda Iglesias aseguró que "hubo una pelea muy fuerte" entre las integrantes de la agrupación y dio detalles al respecto.

Quedan pocos días para que Bandana vuelva a los escenarios. Sin embargo, el grupo atraviesa una interna tan tensa que podría poner en riesgo el show. Según reveló Fernanda Iglesias, la situación escaló al punto de que una de las integrantes históricas habría decidido dar un paso al costado.

La periodista contó que "Lourdes Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer", pese a que recientemente habían logrado una reconciliación. La discusión habría tenido de todo: "Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte, Lourdes se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana. Lourdes le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas".

bandana banda (1) La agrupación dará un show el próximo domingo 23 de noviembre. Aunque no hay versiones oficiales, Iglesias deslizó su propia hipótesis sobre el origen del conflicto: "Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero".

Más tarde, Iglesias agregó que pudo dialogar con Lissa sobre lo sucedido. "Hoy hablé con Lissa, que ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia", sostuvo, intentando bajarle el tono al enfrentamiento.

lissa vera y lourdes fernandez Fernanda Iglesias habló sobre el conflicto entre Lissa Vera y Lourdes Fernández. Sin embargo, la situación parece ser más delicada para Lourdes. Según contó la panelista, la cantante no está atravesando un buen momento emocional.