Tras el infierno con su expareja: Lourdes Fernández volvió a abrazar a su mamá en un emotivo reencuentro

A dos semanas de la denuncia desesperada de su madre, Mabel López, que derivó en la detención de su ex, la cantante de Bandana compartió la imagen de la reconciliación familiar.

Después de semanas de angustia, tensión y versiones cruzadas, llegó la imagen más esperada. Lourdes Fernández se reencontró este domingo con su madre, Mabel López, y su hermana, Ana Fernández. La foto de las tres juntas, compartida por la cantante, pone fin al conflicto familiar que se desató hace dos semanas, cuando su madre denunció públicamente que la artista estaba "desaparecida" y temía por su vida.

Las fotos del emotivo momento image Lourdes Fernández con su familia. Créditos: Instagram / lowrdez El reencuentro sella con alivio una pesadilla que sacudió al entorno de la ex Bandana. A fines de octubre, fue la denuncia de Mabel la que activó la intervención policial. La Justicia actuó de inmediato y rescató a Lourdes en un "delicado estado de salud" del departamento de su ex pareja, Leandro García Gómez, quien terminó detenido.

image Lourdes Fernández con su familia. Créditos: Instagram / lowrdez Tras el rescate, Lourdes eligió el silencio y se refugió en sus amigas, entre ellas Lissa Vera (quien también había denunciado a la expareja de su amiga). Sin embargo, en los últimos días, la cantante finalmente reconoció que fue víctima del hombre.

image Lourdes Fernández con su familia. Créditos: Instagram / lowrdez Este reencuentro familiar no es solo un gesto íntimo. La imagen de las tres mujeres unidas (madre y hermanas) podría ser decisiva en la causa judicial contra García Gómez. Se espera que Lourdes, que hasta ahora evitaba hablar del tema porque se quiebra, se constituya como querellante en el proceso que mantiene detenido a su ex.

image Lourdes Fernández con su familia. Créditos: Instagram / lowrdez La situación actual de Leandro Gómez El proceso judicial contra Leandro García Gómez sigue su curso. El ex novio de la artista se encuentra con prisión preventiva, acusado de "lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad" en un contexto de violencia de género. Los hechos denunciados no fueron aislados: ocurrieron el 19 de enero, el 17 y el 23 de octubre.