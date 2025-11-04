Fuerte revés para Leandro García Gómez: dictaron prisión preventiva para el ex de Lourdes Fernández
El ex de la cantante de Bandana había sido detenido el pasado 23 de octubre, durante un allanamiento en un edificio ubicado en Ravignani 2386, Palermo.
Este martes, el juez Diego Slupsky procesó a Leandro García Gómez, el ex de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, por lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad. El juez le dictó prisión preventiva y un embargo de 15 millones de pesos.
En el fallo, el juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 resuelve el procesamiento de Gómez por “resultar prima facie autor penalmente responsable de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género; lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso material con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular; privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar coacción y tres sucesos de amenazas coactivas”.
Te Podría Interesar
A su vez, le impuso un embargo por 15 millones de pesos. “Intímese al procesado a que, en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes”, concluye el fallo.
Qué declaró Gómez
Tras su detención, el ex de Lourdes declaró ante la Justicia y negó haber secuestrado a la cantante de Bandana. Además, desmintió las versiones que hablaban de gritos y golpes aquella noche. Gómez indicó que los ruidos fueron debido a una mudanza.
Por otro lado, habló sobre Lourdes y aseguró: “No le toqué un pelo”. Por último, señaló que la cantante de Bandana no se drogaba, a diferencia de lo que habían denunciado sus amigas. “El único que se droga soy yo”, concluyó.