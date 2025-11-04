"Podría haber muerto": el fuerte relato de la mamá de la alumna que fue atacada con una cadena

Un terrible hecho de violencia tuvo lugar en la Escuela Secundaria N° 16 de Junín , donde una mujer atacó con una cadena a una alumna de 14 años. Si bien el hecho tuvo lugar durante la mañana del miércoles pasado, el video se viralizó este martes.

En las últimas horas, la mamá de la joven rompió el silencio y apuntó contra la agresora y contra la institución. “Gracias a Dios, hoy mi hija está bien. Ya pasaron unos días, estuvo internada y salió de alta. Evolucionó bien, pero tiene heridas cortantes en la cabeza, politraumatismo, cortes en la cara y las piernas ”, detalló María Laura.

A su vez, explicó cómo fue el ataque que sufrió su hija . “Esto sucedió en el salón. Primero se decía que había sido afuera, pero no. Esta mamá entró diciendo que iba a una reunión, se metió al aula cuando el profesor no estaba y la atacó con una cadena”, indicó, en diálogo con Mediodía Noticias.

“ Fue una pelea de nenas que terminó de mala manera . Ellas se pelearon y se hizo un acta en la escuela. Esto fue viejo. Se hizo una reunión donde se pidieron disculpas, había quedado todo por asentado”, mencionó María Laura.

Y agregó: “Después volvieron a discutir, porque esta nena es muy violenta . Ella fue la que le dio la cadena a la madre para que golpee a mi hija”.

La nula reacción del colegio

Por otro lado, la mamá de la víctima cuestionó la reacción de la institución. “Yo llegué y la ambulancia no estaba. La puerta estaba cerrada, no había ido la policía. Nadie me había avisado que mi hija estaba herida. Me mostraron después que la llamada estaba hecha, pero esta mujer se fue de la escuela con su otra hija. Nadie la detuvo”, expresó, indignada.

Y sentenció: “Ese profesor ya había tenido problemas el año pasado por ejercer violencia contra los alumnos y con una mamá. No sé por qué no lo apartaron del cargo. Es una vergüenza”.

La situación judicial

Por último, María Laura confirmó que tienen una audiencia programada para el 7 de noviembre. Sin embargo, se mostró disconforme con la carátula. “Le pusieron lesiones, pero esto fue un intento de homicidio. Fue dos veces a buscarla. La primera vez la atacó en el aula con la cadena y después volvió a buscarla a la salida. No puede ser que no esté detenida”, manifestó. Y concluyó: “No se puede permitir que entre cualquiera y ataque a una nena dentro de un aula. Mi hija podría haber muerto”.