Una mujer entró a una escuela de Junín y golpeó con una cadena a una alumna de 14 años: así fue el brutal ataque

En las últimas horas se viralizó el video del violento ataque que cometió una mujer contra una alumna de 14 años en una escuela de Junín , en la provincia de Buenos Aires. El insólito hecho provocó indignación en la comunidad educativa y la familia de la víctima denunció a la atacante.

Si bien el hecho tuvo lugar durante la mañana del miércoles pasado, el video trascendió en las últimas horas en las redes sociales. En las imágenes, se puede ver cómo una mujer, que había ingresado a la Escuela Secundaria N.º 16 de Junín , golpea a una alumna de 14 años con una cadena .

De acuerdo con la información dada a conocer, el ataque ocurrió luego de que la víctima y la hija de la mujer se pelearan, dos días antes, en una parada de colectivo cercana a la escuela .

Según la denuncia policial y el testimonio de familiares, la agresora buscó a la adolescente -que se había enfrentado previamente con su hija- en la escuela . Testigos señalaron que le avisaron a la menor que la estaban buscando y que, al ingresar al salón, la mujer la golpeó directamente en el rostro.

Durante la agresión, la atacante continuó golpeando a la joven con una cadena que, según la familia de la afectada, pertenecía a su propia hija. Como si fuera poco, en el registro audiovisual se pueden escuchar las amenazas verbales de la agresora a la víctima. Los docentes tuvieron que intervenir para interrumpir el ataque en el aula.

Cómo quedó la adolescente tras el ataque

La adolescente sufrió varios cortes en el cuero cabelludo y fue trasladada al Hospital Piñeyro, donde recibió atención médica. La madre de la joven informó que su hija presentó además golpes en un ojo y un traumatismo craneal y detalló que hubo días de control médico y reposo por riesgo asociado al traumatismo.

Además, declaró ante medios locales que se enteró de lo ocurrido por el llamado desesperado de su hija desde el teléfono de una compañera. Relató que al llegar a la escuela encontró a su hija bañada en sangre y que la situación inicial entre las menores se originó cuando su hija defendió a una amiga frente a hostigamientos de la otra alumna involucrada.

Según la versión de la familia afectada, el conflicto anterior comenzó con la filtración de videos íntimos y una pelea dentro de la escuela a la que la otra alumna habría llevado en una oportunidad un cuchillo.

Tras el ataque, la familia radicó la denuncia penal y la causa quedó a cargo del fuero competente en Junín. Asimismo, los padres solicitaron una medida cautelar destinada a garantizar la seguridad de la joven y evitar nuevos episodios de violencia en la escuela.