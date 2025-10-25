Así es la boleta única con la que se votará en Junín: conocé a los candidatos

Este domingo son las elecciones legislativas y los mendocinos deberán elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales.

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en Mendoza, en las que los ciudadanos deberán elegir diputados nacionales, legisladores provinciales, además de concejales en los departamentos que renuevan la mitad de sus bancas.

Será una elección particular a nivel provincial, ya que por primera vez los mendocinos utilizarán dos boletas únicas de papel: una para los candidatos al Congreso de la Nación y otra para los legisladores provinciales y concejales.

La boleta única provincial tendrá un reverso verde, mientras que la nacional será azul. Esta diferenciación servirá para que cada voto sea depositado en la urna correspondiente, también identificada con el mismo color.

Al momento de votar, los electores podrán optar por seleccionar el voto por lista completa o ir eligiendo candidatos de distintos espacios políticos en cada categoría.

En el departamento de Junín se presentan ocho agrupaciones políticas para la contienda electoral. La competencia será entre Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.