Detenidos, secuestro de motos robadas y un arma tumbera en Las Heras

El departamento de Las Heras fue el escenario de una serie de intervenciones policiales por distintos hechos delictivos durante la madrugada de este martes. A raíz de estas, se detuvo a tres sujetos y se secuestraron motos robadas y una arma tumbera .

El primero de estos fue registrado aproximadamente media hora después de media noche, un patrullaje de efectivos de la Comisaría 56° se toparon con dos sujetos sobre una motocicleta sin luces por la calle Aristóbulo del Valle tras doblar por calle Liniers. En ese momento se los detiene y se comprueba que dicha motocicleta había sido robada anteriormente.

Tras el secuestro del rodado, los dos sujetos fueron alojados en la Subcomisaría Iriarte y quedaron a disposición de la Justicia.

Más de dos horas después del primer hecho, un accidente vial sobre la calle Martín Fierro arrojó a la luz que la motocicleta involucrada no era de quien circulaba en ella.

El siniestro ocurrió cuando una colisión entre un automóvil y dicha moto llevó a que esta última termina incrustada en el portón de una vivienda de la zona. Tras esto, quienes viajaban en el rodado de menor porte habían querido acordar con el dueño de la casa para evitar la invención de policial.

Sin embargo, a la hora de arribar los efectivos de la Comisaría 16°, se constató que la moto en cuestión fue robada a fines de octubre.

Luego de que Policía Científica trabajara en la recolección de información por el siniestro vial, se aplicó el secuestro de la motocicleta.

Circulaba con un arma tumbera

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Las Heras se encontró sobre las 4.30 con un hombre de 28 años, que al notar la presencia policial acelera el paso en dirección a una vivienda, lo que llamó la atención de los efectivos que proceden a aprehenderlo en el cruce de las calles Maipú y Azcuénaga.

Tras la detención del sujeto se lleva adelante un rastrillaje en la zona por el cual se da el hallazgo de una arma tumbera o de fabricación casera de dos partes.

Con dicho elemento en poder de las autoridades se dispone la detención del hombre en la Subcomisaría Iriarte y el secuestro del arma de fuego.