Brutal intento de femicidio: volvió a quedar detenido el hombre acusado de prender fuego a su expareja

La madrugada del 17 de diciembre de 2023 Guaymallén se convirtió en el escenario de un violento intento de femicidio . El agresor, Carlos Esteban Aguilera García , de 50 años, prendió prender fuego a su expareja . Sin embargo, pasó poco tiempo tras las rejas y recuperó la libertad. Recientemente, volvió a ser detenido y ahora buscan imponerle la prisión preventiva .

El ataque ocurrió el citado día mientras la pareja, que vivía en situación de calle, pasaba la noche junto a un zanjón ubicado sobre el cruce de las calles Correa Saá y Gobernador Videla , del citado departamento.

Según el relato de un testigo, Aguilera golpeó a su víctima, la roció con nafta y le prendió fuego. A pesar de las graves heridas, quemaduras de segundo grado en su rostro , cuello y brazos, la mujer de 45 años logró sobrevivir tras ser internada en el Hospital Lagomaggiore.

Por su parte, el imputado también resultó herido con varias quemaduras en su cuerpo y luego de recibir el alta médica fue detenido, imputado y semanas después le dictaron la prisión preventiva en la causa que por aquel entonces lideraba el exfiscal de Homicidios Carlos Torres (actualmente juez del Tribunal Penal Colegiado N°1 ). No obstante, menos de un año después, el 4 de octubre del año pasado, la jueza Natalia Didier lo excarceló al considerar que no había motivos suficientes para mantenerlo detenido.

Poco más de medio año más tarde, en marzo de este año, el hombre cayó por una nueva denuncia de violencia de género, pero no tardó el volver a las calles. Aunque, después de que la causa pasó a la órbita de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , la investigación por el intento de femicidio se reactivó y el 29 de agosto la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) solicitó la captura de Aguilera García .

Así, el 22 de septiembre se concretó la detención y posteriormente la fiscal solicitó el tratamiento de la prisión preventiva del sindicado agresor. Este último jueves iba a realizarse la audiencia en la Sala 5 del Polo judicial Penal. Sin embargo, la defensa recusó a la jueza Didier, del Juzgado Penal Colegiado N°2, quien hizo lugar a un incidente planteado, dejando en pausa sobre la definición el futuro del imputado.

Extenso prontuario

El perfil de Aguilera está intrínsecamente ligado a su extenso prontuario delictivo, el cual permite saber que lleva décadas protagonizando hechos delictivos y violentos.

Su historial policial se inauguró en 1990, cuando se registró una causa por amenazas. A partir de allí, a lo largo de las próximas dos décadas, Aguilera fue objeto de múltiples investigaciones, incluyendo casos de robos —el primero registrado en septiembre de 1993— que le valieron, en algunas ocasiones, condenas en su contra y también siendo sobreseído o absuelto en otros expedientes por delitos contra la propiedad.

Con el paso de los años, los problemas con las autoridades continuaron sumándose en su prontuario, registrando causas por resistencia a la autoridad y daño con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad. Hasta que a fines de 2023 tuvo lugar el intento de femicidio por el que hoy está acusado.