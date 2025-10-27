Lo buscaban por abuso sexual en Mendoza, fue detenido en España y ahora lo extraditaron

El hombre, de 31 años, cayó en mayo y ahora fue trasladado al país. Está sospechado del abuso sexual de su cuñada, ocurrido en 2018.

Un hombre de 31 años que era intensamente buscado en Mendoza por un caso de abuso sexual, fue detenido meses atrás en España y este lunes fue extraditado para quedar a disposición de la Justicia provincial. De acuerdo con la investigación, violó a su cuñada en 2018 y se mantuvo prófugo durante todos estos años.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA), a través de la Dirección General de Cooperación Internacional, en coordinación con Interpol y las autoridades españolas. La extradición se concretó luego de que una comisión policial viajara a Madrid para hacerse cargo del traslado del sospechoso.

La denuncia de abuso sexual Fuentes del caso señalaron que el hecho por el que fue detenido el hombre ocurrió en el citado año y tuvo como escenario una vivienda de Mendoza. Allí, la víctima se encontraba de visita junto a su esposo, quien se encontraba enfermo.

Esa situación fue aprovechada por el acusado, surge del expediente, quien ingresó a la habitación del agresor para pedirle un cigarrillo. En ese momento, el hombre la tomó del cabello, le tapó la boca y, tras realizarle tocamientos, la accedió carnalmente, todo sin su consentimiento. Luego escapó y permaneció con paradero.

La extradición del sospechoso Tras la denuncia, el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora, quien lidera la investigación, solicitó la captura internacional del acusado. A través de la emisión de una Circular Roja por parte de Interpol, sumado al intercambio de información entre investigadores argentinos y españoles, se determinó que el prófugo residía en ese país europeo.