El caso del profesor de tenis acusado de abusar de su hijastra a bordo de colectivos en Mendoza

Un profesor de tenis está cada vez más complicado en una investigación por abuso sexual y grooming que fue denunciado el año pasado en la Zona Este . El hombre se encuentra acusado de pedirle fotos y videos eróticos a su hijastra menor de edad y también de realizarle tocamientos en la casa que compartían y, en ocasiones, mientras viajaban en colectivo.

En la causa liderada por el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín , el sospechoso está imputado por los delitos de abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda, grooming y amenazas coactivas en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real.

Actualmente, se están desarrollando en los Tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial las audiencias preliminares al juicio oral, en las que se presentan las pruebas a ser tenidas en cuenta durante el debate.

Pero eso no es todo, ya que el instructor también enfrenta en paralelo otra causa de abuso sexual que tramita en la Primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza), en la cual también está a punto de ser juzgado. Por eso, no descartan que ambos expedientes se acumulen y se realice un solo juicio por los dos casos.

Fuentes judiciales revelaron a MDZ que no es la primera vez que el profesor de tenis tiene roces con la Justicia, ya que en 2021 fue denunciado por violencia de género en el Este provincial y terminó condenado a una pena de seis meses de ejecución condicional , por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

La denuncia de abuso sexual y grooming

De la presentación judicial que realizó la madre de la menor, expareja del detenido, sostiene que los hechos comenzaron el 31 de diciembre de 2022, durante los festejos de Nochevieja que realizaba la familia en un complejo de departamentos de San Martín. En esa oportunidad, el profesor de tenis le efectuó tocamientos en las partes íntimas a la niña, quien para ese entonces tenía 10 años.

Los hechos continuaron entre febrero y noviembre de 2023, época en la casi a diario el hombre obligaba a que la pequeña le enviara fotos y videos de sus pechos y sus genitales a través de WhatsApp. Para lograr su cometido, el sospechoso amenazaba a la menor de edad con que "mataría a su mamá" en caso de que no lo obedeciera, surge del expediente.

Por su parte, entre abril y junio de ese mismo año, la niña sufrió abusos por parte de su padrastro en ocasiones en que viajaban en colectivo desde la Terminal de San Martín hasta la Ciudad de Mendoza. De acuerdo con el relato de la víctima, el acusado la manoseaba en sus piernas y partes íntimas mientras iban a bordo del ómnibus.

Finalmente, el año pasado, la niña decidió contarle lo ocurrido a su madre, quien acudió a la Justicia y motivó la detención del profesor de tenis, quien ahora permanece tras las rejas a la espera del juicio en su contra.