Jubilados desaparecidos: encontraron huellas claves en un sendero y una denuncia anónima instauró una duda

El denunciante habría relatado que él también fue intimidado en la zona de Rocas Coloradas.

La investigación por la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) dio un nuevo giro en las últimas horas, luego de que se detectaran huellas recientes en uno de los senderos de Pampa Salamanca, en la provincia de Chubut. Este hallazgo, que no había sido registrado en los operativos anteriores, renueva las esperanzas de los equipos de rescate y orienta los rastrillajes hacia una zona de difícil acceso, marcada por su geografía escarpada y condiciones climáticas adversas.

Qué hallaron los equipos de rescate jubilados desaparecidos Las autoridades confirmaron que el operativo continuará este jueves, con cuadrículas de búsqueda que se extenderán por Pampa Salamanca y zonas aledañas. Los equipos trabajan de manera coordinada, atentos a la aparición de nuevas huellas, restos de fogatas, señales de paso o registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido de la pareja y de su vehículo.

El último rastro certero de Kreder y Morales data del sábado 11 de octubre, cuando partieron desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones. Según los registros, el último punto conocido se ubica sobre la Ruta Provincial N°1, antes de que su camioneta Toyota Hilux fuera hallada encajada en el barro, dentro del área de Cañadón Visser, en Rocas Coloradas.

El vehículo fue encontrado cerrado, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior, lo que incrementó la confusión sobre las circunstancias en que desaparecieron. Aún más enigmático resulta el hecho de que los teléfonos celulares de la pareja nunca fueron hallados, imposibilitando su rastreo por geolocalización.

La denuncia anónima que siembra dudas Una denuncia anónima recibida a través de la línea 134 aportó un elemento nuevo que podría cambiar el rumbo de la investigación. Según informó Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, la llamada alertó sobre un presunto intento de robo ocurrido en la misma zona donde fue encontrada la camioneta.