La historia de amor de los jubilados desaparecidos en Chubut: un flechazo, proyectos de vida y un viaje

La Policía de Chubut , junto con bomberos voluntarios y brigadistas, continúa el intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), una pareja de jubilados que desapareció el sábado 11 por la zona de Caleta Córdova. Desde ese entonces, no se sabe nada de ellos.

Luego de que se conociera la angustiante noticia, las familias de los desaparecidos hablaron con la prensa para dar más detalles de quiénes eran ellos y su relación.

Según se informó, Alberto, que se había dedicado a la actividad inmobiliaria, y Juana, docente jubilada de educación primaria, se vieron por primera vez hace dos meses, en una peña en Comodoro Rivadavia.

Juana se había separado de su marido Martín, quien falleció en diciembre de 2024 . Alberto, por su parte, había enviudado . Lucrecia, una de las amigas de la mujer, contó que "ella estaba muy feliz, muy enamorada" y que " pensaba en mudarse con él ".

El viaje que habían emprendido el sábado 11 hacia Camarones era con motivo de asistir al 125 aniversario de la fundación de la ciudad. El jueves 9, Juana le había dicho a su hija mayor que se iba "mañana (el viernes) a la tardecita" con un hombre. Sin embargo, terminaron viajando el sábado porque la fiesta se suspendió por razones climáticas.

jubilados desaparecidos neuquen (1) Una foto que publicó una de las hijas de Juana en su cuenta de Facebook junto a un desgarrador mensaje.

"Juana sufrió mucho en el amor y la veía muy feliz con este hombre. Me contó que él la había invitado porque es de Carhué y quería pasar su cumpleaños allí", agrego Lucrecia. Alberto cumple los 80 el 30 de noviembre.

Las familias sabían muy poco de la flamante relación

El noviazgo era algo muy reciente y ambas familias contaron que todavía no había existido una presentación formal y que no conocían mucho de la pareja del otro.

Tal es así que, cuando desaparecieron, las hijas de Juana solo sabían que se había ido con un tal "Beto". Aldana, una de ellas, hizo un posteo en un grupo de Facebook, con una foto del jubilado y un mensaje.

"Necesito dar urgente con el nombre completo o dirección de este señor o con algún familiar de él!! Sé que le dicen Beto y que vive en Ciudadela, Comodoro Rivadavia!!! Sin ánimos de bardear ni nada, solo necesito ubicarlo porque está con mi mamá y necesito ubicarla a ella yaa!!! Por favor ayuda", escribió.