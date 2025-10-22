Devorado por un tiburón: el escalofriante antecedente en la misma zona donde desaparecieron los jubilados

En medio de la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que desapareció el pasado 11 de octubre cuando salieron de viaje hacia la localidad de Camarones, Chubut , se conoció un escalofriante antecedente en la misma zona donde apareció la camioneta de la pareja .

El vehículo fue encontrado a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en una zona con zanjones y barro, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate. Los investigadores determinaron que no había señales de vandalismo, aunque un detalle llamó la atención: faltaban los celulares de Kreder y Morales.

En febrero de 2023, un hombre de 32 años, identificado como Diego Barría, desapareció en la misma zona que los jubilados . Ocho días después, encontraron sus restos dentro de las vísceras de un tiburón .

Según trascendió, Barría era fanático de la pesca y las travesías en 4x4. El hombre trabajaba en una empresa petrolera llamada Vientos del Sur.

Finalmente, la investigación determinó que Barría volcó con su cuatriciclo y quedó inconsciente cerca del mar. La marea arrastró su cuerpo y luego fue devorado por un tiburón.

Cómo es el operativo de búsqueda

Desde las 6 de este miércoles, un nuevo operativo de rastrillaje se puso en marcha con el objetivo de dar con el paradero de los dos jubilados. El punto de partida fue el Centro de Instrucción, según confirmaron fuentes que participan del operativo.

Video: así buscan a los dos jubilados que desaparecieron en Chubut

La jornada comenzó temprano debido a las condiciones climáticas y la amplia extensión del terreno que se cubrirá. Participan equipos de rescate, bomberos voluntarios, personal policial y brigadistas, que recorren nuevamente la zona de El Sombrero, donde se perdió el rastro de la pareja.

El despliegue incluye perros adiestrados, drones, un helicóptero y cuadrillas a pie, que trabajan divididas por cuadrantes para abarcar la mayor superficie posible. Además, vecinos de la zona se sumaron de manera voluntaria para colaborar con las tareas de búsqueda.